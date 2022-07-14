Dr. Halil Hızal'dan Covid-19'a karşı aşılanma önerileri

Ülkemizin sevilen ve tanınmış doktorlarından olan Dr. Halil Hızal son günlerde kendisine gelen aşı tekrarı ile ilgili ısrarlı sorular üzerine sosyal medya hesabından Covid-19 a karşı güncel bağışıklama önerilerini paylaştı.

Dr. Halil Hızal'ın paylaşımı şöyle:

"Aslında pandemi konusunda yazmama konusunda kendi kendime söz vermiştim.

Aşı tekrarı konusunda sorular var.

Son bir kez yazmak istedim.

Covid-19 a karşı güncel bağışıklama önerileri.

1)Hiç aşılanmamış kişiler. Bir ay ara ile iki doz Biontech,sonra en erken 3 ay sonra 3.doz.

2)Hiç aşılanmamış kişiler. Biontech yapılamadığı durumlarda. 0,1,4 aylarda Sinovac. En erken 3 ay sonra hatırlatma dozu.

3)Çeşitli nedenler ile primer aşı şeması yarım kalan kişiler(Sinovac için 0,1,4 aylarda 3 doz,Biontech için 1 ay ara ile iki doz) aşılanmalarına kaldıkları yerden devam etmeleri,hatırlatma dozlarını en erken 3 ay sonra yapmaları önerilir.

4)İki doz Biontech olmuş kişilerin 2 dozdan en erken 3 ay sonra hatırlatma dozu.

5)Üç doz Sinovac olmuş kişilerin 3. dozdan en erken 3 ay sonra hatırlatma dozu.

6)İki doz Sinovac sonrası bir doz Biontech aşısı olanların son dozdan 3 ay sonra 2. doz Biontech.

7)2 doz Sinovac sonrası 2 doz Biontech olanlar.

.50 yaş üstü olan kişiler

.Hastalık ya da ilaca bağlı bağışıklık yetersizliği olanlar

.Ciddi hastalığı olanlar

.Sağlık personeli

Bu guruplarda olanlar son dozdan 3 ay sonra hatırlatma dozu olabilirler.

Bu guruplar dışında kalan kişilerin aşıların ağır hastalık ve ölümden koruyucu etkisi devam ettiğinden hatırlatma dozuna gerek yoktur.

8)3 doz Biontech olanlar için de 7. madde de yazanlar uygulanır.

9)1 Ocak 22’den önce hastalık geçirdikten sonra bir doz Biontech olanlarda hatırlatma dozuna gerek yoktur.

10)1 Ocak 22’den önce hastalık geçirdikten sonra tek doz Sinovac olanlar. 3 ay sonra Biontech ile hatırlatma dozu.

11)2 doz Biontech olduktan sonra hastalık geçirenler. Hastalıktan 6 ay sonra bir doz Biontech.

12)Aşı şeması tamamlanmadan ya da hiç aşılanmadan 1 Ocak 22 öncesi hasta olanlar hastalıktan sonra en erken 3 ay tercihan 6 ay sonra tek doz Biontech.

13)Aşı şeması tamamlanmadan ya da hiç aşılanmadan 1 Ocak 22 sonrası hasta olanlar hastalıktan 3 ay sonra 1 ay ara ile 2 doz Biontech.

14)2 doz Sinovac ardından 2 Biontech ya da 3 veya 4 doz Biontech olup hastalık geçirenlerin hatırlatma dozu yapmasına gerek yoktur.

15)Dört doz biontech ya da 2 doz Sinovac sonrası 3 doz Biontech olanların hatırlatma dozuna gerek yoktur."