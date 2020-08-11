Tunalı yönetimini yeniledi

Necati KÜLAHLILAR

Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan Çetinkaya’da olağan üstü genel kurul sonrasında başkanlık görevine seçilen CeranTunalı yönetim kurulu olağan genel kurul gerçekleştirdi.

Başkan Ceran Tunalıyenilediği yönetim kurulu ile üyelerin yeniden onayını alırken yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Ceran Tunalı, Eralp Ulunay, Özkan Kösezade, Tolga Yıldırım, Mehmet Tatar, Hüseyin Örs, Erhan Kapılgan, Hakan Remzi, Kadri Alagöz, Fatih Bulduk, Hasan Kozansoy, Erdoğan Macila, Cahit Mehmetçik, Batu Arınç, Macit Yüksel, Süleyman Yemen, Raif Vangöl”

Haysiyet Divanı şu isimlerden oluştu: “Ali Kösezade, Tözün Tunalı, Bülent Dizdarlı, Hasan Macila, Asım Vehbi”



