Tunalı: Temaslı takiple futbol nasıl oynansın?

Çetinkaya Türk Spor Kulübü başkanı Ceran Tunalı, futboldaki gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Temaslı takiple futbol nasıl oynansın ki diye soran Ceran Tunalı'nın açıklaması şöyle: "Değerli futbolcu kardeşlerim, futbola sevdalı arkadaşlarım, uzun zamandan beridir ülkemizde devam eden COVID 19 sürecini hep birlikte takip etmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde futbolcu kardeşlerimizin futbol oynamak için yapmış oldukları eylemi ve Federasyon Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu'nun yapmış olduğu basın açıklamaları da takip ettik.

Futbolcu kardeşlerimizin ne kadar çok futbol oynamak için çaba gösterdiklerini görüyoruz. Fakat inanın ki Federasyon başkanımız Sn. Sertoğlu’nun da futbolun başlaması için mücadele verdiğini yakından takip ediyorum. Yapılan eylemde ve yapılan açıklamalarda kullanılan sözler kimse tarafından hoş karşılanmadı. Bu denli rencide edici karşılıklı polemiklere girmek birbirimizi üzmekten öteye gitmez. Futbolun paydaşları olarak en önemlisi de oynamış olduğumuz futbolun bizlere kazanılan paradan çok kalıcı, güçlü dostluklar kazandırmasıdır. Futbolcu kardeşlerimizin yapmış oldukları haklı eylemin adresi KTFF başkanı Sn. Hasan Sertoğlu degil de, futbolun oynanmaması için hiçbir sorumluluk almak istemeyen Sağlık Bakanlığı olması gerekirdi. Bu ligin oynanmasını en az futbolcular kadar biz kulüpler ve Sn. Sertoğlu da istiyor. Fakat sağlık üst kurulu tarafından yönetilen süreçte Futbol Federasyonu ile Sağlık Bakanlığı arasında anlaşma sağlanamaması neticesinde futbolumuz durmuştur. Temaslı Takip sistemi olduğu sürece bu lig nasıl oynansın ki? Sağlımız hiç bir şeyden önemli degildir. Ülkedeki en önemli aktivitelerden biri olan futbolun tekrardan durmaması için hep birlik de elimizden geleni yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu lig başlar ve tekrar durursa her yönden daha kötüye gideriz. Futbolun oynanması için de kulübümüz ve sahip olduğumuz düzgün karakterli futbolcularımızın da her türlü fedakarlığı ve özveriyi yapacağından, Futbol Federasyonu muzunda her dönem olduğu gibi kucaklayıcı ve doğru kararlar alacağından şüphemiz yoktur. Herkes sağduyulu, saygılı birlikte hareket ederek bu süreci sabırla beklersek her şey daha güzel olacak. Hiç bir şeyin bizleri ayrıştırmasına izin vermeyelim."