"Ülkede hükümet kurulamamasının sorumlusu Tatar'dır"

Ülkedeki hükümet boşluğunun sebebinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğuna işaret eden Erhürman, “Yaratılan anomali herkesi etkilemiştir. Tüm sektörler sıkıntı içindedir. Ortada hükümet yok. Sadece bütçe değildir bu sorumsuzluğun sebebi. Herkes zorluk içindedir. Bütün bunların sebebi de Sayın Tatar’ın vekalet dahi bırakmayıp Cumhurbaşkanlığı makamına gitmeyi tercih etmesidir” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede hükümet kurulamamasının sorumlusunun, kimseye vekalet bırakmadan Cumhurbaşkanlığı makamın giden Ersin Tatar olduğunu savundu.

CTP lideri Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu. Erhürman konuşmasında, Cumhuriyet’in sadece devletin isminde var olan bir ibare olmadığına işaret ederken, ne anlama geldiğini anlattı ve “Cumhuriyet, halkın iradesinin, yönetime ve kararlara uygulanmasıdır. Halkın kendi kendini yönetmesidir. Mesele bir irade meselesidir” dedi. Kapalı Maraş konusunda bir konsensüs oluşturulduğu yönünde söylemler konusunda da açıklamalarda bulunan Erhürman, “Biz haftalardır Maraş’ta proje nedir diye soruyoruz, bilmediğimiz bir konuda nasıl konsensüs oluşabilir?” diye sordu. Maraş’ta Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtası ile bir tazminat mı, iade mi söz konusu olunduğun bilinmediğine vurgu yapan Erhürman, Meclis’in Maraş’la ilgili bilgiye sahip olmadığının altını çizdi.



“ALTI DOLDURULMAMIŞ LAFLAR HAVADA UÇUŞUYOR”

İki devletli çözümün de referandum yapılmış algısıyla gündeme getirildiğine işaret eden Erhürman, “Sayın Tatar’ın ‘iki devletli çözüm’ dediği şeyden ne kastettiğini bilen var mı?” diye sordu ve “Laf kolay, çıkarsınız söylersiniz ama bu halkın önüne geleceğe dair proje koymaktan söylüyorsunuz ama açıklama yapmıyorsunuz, bunu da cumhur üzerinden yapıyorsunuz. Altı doldurulmamış laflar havada uçuşuyor” dedi. Ülkedeki hükümet boşluğunun sebebinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğuna işaret eden Erhürman, “Yaratılan anomali herkesi etkilemiştir. Tüm sektörler sıkıntı içindedir. Ortada hükümet yok. Sadece bütçe değildir bu sorumsuzluğun sebebi. Herkes zorluk içindedir. Bütün bunların sebebi de Sayın Tatar’ın vekalet dahi bırakmayıp Cumhurbaşkanlığı makamına gitmeyi tercih etmesidir” dedi.



“EYLEM YASAĞI KOYMA GİRİŞİMİ ANAYASA’YA AYKIRIDIR”

Hükümet kurma çalışmaları ile ilgili olarak CTP’ye getirilen eleştirileri de yanıtlayan Erhürman “Hiçbir şey olmamış gibi davranmayı reddediyoruz. Bu dönemde yapılan hatalar kabul edilmelidir. Sanki hiç müdahale olmadı, sanki yaşananlar çok normaldi. Kimse bunlar yanlıştı demeyecek. Normalmiş gibi davranacak ve bizden de bunu talep edecek. Ciddi davranmıyorsunuz” dedi. Polis yetkililerinin eylemlere yasak getirmesi iddialarını da yorumlayan Erhürman, eylem yasağı koyma girişiminin Anayasa’nın ihlali olduğuna vurgu yaptı ve “Biz bu ülkede özgürlükleri de, hukuku da, kendi ayakları üzerinde duran ekonomiyi de kurma yetisindeyiz” dedi.