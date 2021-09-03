Transferde son gün enflasyonu

Futbolda 1. transfer döneminin son gününde takımlar birçok transfer gerçekleştirirken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda yoğunluk yaşanıyor.AKSA Süper Lig'de mücadelede eden Yenicami, yabancı futbolcu hakkını Moses'dan yana kullandı. Uzun süredir siyah beyazlılarla antrenmana ve hazırlık maçlarına çıkan forvet oyuncusu Moses bugün başkan Ali Özmen Safa'nın huzurunda kendisini Yenicamili yapan imzayı attı.AKSA Birinci Ligde yeni sezon hazırlıklarına geç başlayan Görneç genç ve dinamik bir kadroyla sezona girmek için transferin son gününde hareketli saatler yaşıyor.Teknik adam Hamdi Öğütçü'nün raporu doğrultusunda Barış, İsmet, Mehmet Özsoy ve Hacı Durdu, İsrafil Sivri, Volkan Özkan ve Ertunç Sayıner’den sonra Göçmenköy’den stoper oyuncusu Mustafa Özbek de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda Görneç'e imza attı.AKSA Birinci Lig ekiplerinden Düzkaya, transferin son gününü hareketli geçirirken 3 genç futbolcuya da imza attırdı.Cihangir’den Refet Güçlüsoy, Bafra Spor Kulübünden Çağrı Nazıroğlu ve Çetinkaya’dan Koray Gülçicek, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attıkları imzalar ile Düzkaya’ya transfer oldular.AKSA Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl, Binatlı’dan deneyimli futbolcu Serkan Karaoğlan’ı kadrosuna kattı.Başarılı orta saha futbolcusu Serkan Karaoğlan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attığı imza ile Bostancı Bağcıl’a transfer oldu.AKSA Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, geçtiğimiz yıldan prensip anlaşmasına vardığı deneyimli futbolcu Mehmet Kaygısız’a resmi imzayı attırdı.Geçtiğimiz gün evlenen Mehmet Kaygısız, bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, sporcu sorumlusu Mustafa Dağaşaner eşliğinde attığı imza ile eski kulübü Küçük Kaymaklı’ya transfer oldu.AKSA Süper Ligin yeni ekiplerinden Mesarya, eski futbolcusu Okan Göktürk’ü yeniden kadrosuna kattı.Uzun süredir sarı kırmızılılarla antrenmanlara çıkan defans futbolcusu Okan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, başkan Halil Topaloğlu eşliğinde attığı imza ile eski kulübü Mesarya’ya transfer oldu.AKSA Süper Lig ekibi Göçmenköy 2021 - 2022 sezonunda kadrosunda yer vereceği yabancı futbolcusunu belirledi. 18 yaşındaki Nijeryalı forvet Lukkman Hassan bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attığı resmi imza ile Göçmenköy'e transfer oldu. Lukkman ile birlikte Yalova'dan stoper Mahmut İneci de kiralık olarak Göçmenköy'e imza attı. İmza töreninde menejer Hasan Kargılı da yer aldı.