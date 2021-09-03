Başarılı savunmacı Yeni Boğaziçi'nde

AKSA 1. Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi’nde yönetim, 2021-22 sezonunda başarılı sonuçlar alarak süper lige yükselme hedefi doğrultusunda takıma takviye yaptı.

1.Lig’in bir başka ekibi Dörtyol’un tecrübeli savunmacısı Ali Çelik ile anlaşan Yeni Boğaziçi bugün Futbol Federasyonu’nda başkan Mehmet Fahlioğluları eşliğinde atılan imzayla Çelik’i bonservisli olarak kadrosuna kattı.

