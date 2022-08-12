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Trabzonspor tek attı 3 aldı

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Trabzonspor tek attı 3 aldı
Son şampiyon Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında Abdülkadir Ömür, bordo mavililere galibiyeti getiren golü kaydetti. 
Bu sonucun ardından ligin ilk haftasında İstanbulspor'u yenen Trabzonspor, ikinci haftayı da galibiyetle kapatarak puanını 6'ya yükseltti. İlk haftayı bay geçen Hatayspor ise sezona puansız başladı. 
VİSCA SAKATLANDI
Trabzonspor ile Hatayspor arasında oynanan müsabakanın 40. dakikasında Boşnak futbolcu Edin Visca, Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Hastaneye kaldırılan Edin Visca'nın sol kolunda kırık tespit edildi. 
 
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