Mehmet Yapıcı hala yoğun bakımda

Boğazköy'de dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Ercan Biçer yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 26 yaşındaki Mehmet Yapıcı’nın yoğun bakım servisinde tedavi görüyor



Boğazköy'de dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Lefkosa'da sakin 27 yaşındaki Ercan Biçer, saat 01.15'te yönetimindeki FV 333 plakalı salon araçla Atatürk Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarı çıktı ve banket içerisinde bulunan selvi ağacına çarptı.

Biçer olay yerinde yaşamını yitirirken, ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkosa'da sakin 26 yaşındaki Mehmet Yapıcı ağır yaralanıp, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

