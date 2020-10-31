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Trabzonspor, Newton ile yolları ayırdı

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Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu

Trabzonspor, Newton ile yolları ayırdı
Trabzonspor'da konumu 2 haftadır tartışılan teknik direktör Eddie Newton Kasımpaşa yenilgisinin ardından kulübe çağrıldı.
Yöneticilerle bir araya gelen Büyük Britanyalı teknik adamın görevine son verildi.
Öğle saatlerinde yapılan antrenmana ise takımın başında Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu çıktı.
Bordo-mavili ekip, İngiliz çalıştırıcı ile Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, son olarak sahasında oynadığı 7. hafta maçında Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi.
Bordo-mavilili takımda teknik direktörlük için Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Tamer Tuna, Mustafa Reşit Akçay, Samet Aybaba ve Tolunay Kafkas'ın adı öne plana çıkıyor.
Trabzonspor Kulübü, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ile teknik direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar olan 333 bin 296 avro tutarındaki alacakları ödenecektir."
 
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