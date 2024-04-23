Trabzonspor kupada Karagümrük'ü ağırlayacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen bordo mavili ekip, final yolunda avantaj yakalamak istiyor.

Trabzonspor'un 4 maçlık cezası sadece ligde geçerli olduğu için taraftarlar da tribünlerde yerine alacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Organizasyona 4'üncü turda dahil olan bordo mavili ekip, sırasıyla Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Gençlerbirliği ve Rams Başakşehir'i saf dışı bıraktı.

Trabzonspor, son olarak ise Trendyol Süper Lig'de Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek moral depoladı.

Daha önce 9 kez bu kupayı müzesine götürmeyi başaran Karadeniz ekibi , bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşabilmek için ilk maçta avantaj elde etmek istiyor.

Vavacars Fatih Karagümrük de rakibi gibi turnuvaya dördüncü turdan başladı. Kırmızı siyahlılar; Belediye Derince Spor, Kırklarelispor, Yılport Samsunspor ve Galatasaray engellerini aştı.

Vavacars Fatih Karagümrük, son olarak da Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'u 2-1 yenerek ligde 7 maç sonra 3 puana uzanma başarısı gösterdi. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen İstanbul ekibi, zorlu Trabzon deplasmanında avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında taraftarıyla da buluşacak. Alınan cezanın sadece lig maçlarını kapsaması nedeniyle bordo mavili taraftarlar tribünlerdeki yerini alabilecek.

Çift maç eleme usulüne göre turun ikinci maçı 8 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

