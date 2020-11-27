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Trabzonspor Ankara'da tek attı 3 aldı

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Trabzonspor Ankara'da tek attı 3 aldı

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Bordo mavililer, Abdullah Avcı ile çıktığı 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Lewis Baker attı. 
Bu sonucun ardından ligin dibine demir atan Ankaragücü 2 puanda kalırken ilk deplasman galibiyetini alan Trabzonspor ise puanını 12'ye yükseltti. 
Karşılaşmanın 90. dakikasında Trabzonsporlu Joao Pereira, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
 
 

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