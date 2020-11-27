Trabzonspor Ankara'da tek attı 3 aldı

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Bordo mavililer, Abdullah Avcı ile çıktığı 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Lewis Baker attı.
Bu sonucun ardından ligin dibine demir atan Ankaragücü 2 puanda kalırken ilk deplasman galibiyetini alan Trabzonspor ise puanını 12'ye yükseltti.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Trabzonsporlu Joao Pereira, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Bordo mavililer, Abdullah Avcı ile çıktığı 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.