Trabzonspor Ankara'da tek attı 3 aldı

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Bordo mavililer, Abdullah Avcı ile çıktığı 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Lewis Baker attı.

Bu sonucun ardından ligin dibine demir atan Ankaragücü 2 puanda kalırken ilk deplasman galibiyetini alan Trabzonspor ise puanını 12'ye yükseltti.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Trabzonsporlu Joao Pereira, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.



