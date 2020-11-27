Yüz binler Maradona'yı uğurladı

Arjantin'de yüz binlerce kişi, Tigre kentindeki evinde kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Arjantin'de yüz binler efsane futbolcu Diego Armando Maradona'yı son yolculuğuna uğurladı. Buenos Aires'teki uğurlama töreninde, efsanenin naaşını görmek isteyen taraftarlarla emniyet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı

Ölümü adeta deprem etkisi yapan futbolun efsanesi son yolculuğuna uğurlandı. Arjantin halkı, Tigre kentindeki evinde kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.Efsane futbolcu, Buenos Aires'teki aile mezarlığında anne ve babasının yanına defnedildi.

60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın naaşı önce hastaneden alınıp Hükümet Konağı'na götürüldü. Efsane futbolcunun cenazesi için yüz binlerce Arjantinli, başkanlık binası önünde toplandı.

Tören sırasında arbede

Efsanenin naaşını görmek isteyen taraftarlar, başkanlık binasına girmeye çalıştı. Binaya girmek isteyenlerle polis arasında arbede çıktı. Polis kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Çatışma nedeniyle Maradona'nın cenazesi için yapılacak tören iptal edildi. Güvenliğin sağlanmasının ardından cenaze başkanlık binasından alındı.

Güvenlik güçlerinin eşliğinde mezarlığa götürülen cenazeye Maradona'nın hayranları uzun bir konvoy ile eşlik etti.

Efsane futbolcu, Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta anne ve babasının yanına defnedildi.

Maradona'nın mezarlığa götürülüşünü izleyen Arjantinliler, gözyaşlarını tutamadı.

