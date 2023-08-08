Toykan Miracle Karşıyaka’da

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Miracle Karşıyaka bir yandan da kadroya takviye yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda bugün Hamitköy Kulüp Başkanı Evren Mannaş ve başarılı oyuncu Toykan Hacet ile bir araya gelen Miracle Karşıyaka Kulüp Başkanı Umut Düzdaban, Toykan Hacet’i bonservisli olarak kadrosuna dahil etti.

