TFF Süper Kupa 27 Ocak’ta oynanacak

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan MedipolBaşakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.
TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 20.45 olarak belirlendiği duyuruldu.
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