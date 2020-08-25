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TFF'den seyircili maç kararı

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi

TFF'den seyircili maç kararı
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir." denildi.
TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyircinin girebileceği, locaların kullanımının da serbest bırakılacağı bildirildi.
Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takmasının zorunlu olacağı aktarıldı.
 
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