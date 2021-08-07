Tepede çıt yok

Futbol takımlarının 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar, hazırlık maçlarına ağırlık vermeye başladılar.

Gönyeli Stadında oynanan ve Kerem Eran’ın yönettiği hazırlık maçında 2 Süper Lig ekibi Gönyeli ile Baf Ülkü Yurdu karşılaştılar.

İlk devrede Gönyeli daha etkili olmasına rağmen devreden gol sesi çıkmadı. Baf Ülkü Yurdu ikinci devrede oyunu dengelerken, bu devrede de gol atılmayınca maç 0 – 0 sona erdi.

