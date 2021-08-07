Hamitköy direklere takıldı

Futbol takımlarının 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar, hazırlık maçlarına ağırlık vermeye başladılar.
Esat Erdoğmuş Stadında oynanan ve Fehim Dayı’nın yönettiği hazırlık maçında 2 Süper Lig ekibi Hamitköy ile Küçük Kaymaklı karşılaştılar.
Küçük Kaymaklı maça etkili başlarken ilk devreyi golcüsü Özgür Ongun’un golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devreye etkili başlayan Hamitköy, Mehmet Çil ve Dani’nin golleriyle 2 – 2’yi yakaladı. İkinci devrede Hamitköy’ün 2 topu direkten döndü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.