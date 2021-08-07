Hamitköy direklere takıldı

Esat Erdoğmuş Stadında oynanan ve Fehim Dayı’nın yönettiği hazırlık maçında 2 Süper Lig ekibi Hamitköy ile Küçük Kaymaklı 2-2'lik skorla yenişemedi

Futbol takımlarının 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar, hazırlık maçlarına ağırlık vermeye başladılar.

Esat Erdoğmuş Stadında oynanan ve Fehim Dayı’nın yönettiği hazırlık maçında 2 Süper Lig ekibi Hamitköy ile Küçük Kaymaklı karşılaştılar.

Küçük Kaymaklı maça etkili başlarken ilk devreyi golcüsü Özgür Ongun’un golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devreye etkili başlayan Hamitköy, Mehmet Çil ve Dani’nin golleriyle 2 – 2’yi yakaladı. İkinci devrede Hamitköy’ün 2 topu direkten döndü.

