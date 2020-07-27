Tepebaşı dörtledi

İsmet KARAOSMAN

BTM İkinci Ligde 2020 sezonu başlarken, 6. Grupta Tepebaşı, sezona kendi evindeki 4 gollü farklı Akdeniz galibiyeti ile başladı.

Tepebaşı Stadında oynanan ve Serkan Durmaz’ın yönettiği maç, baştan sona Tepebaşı, üstünlüğünde geçti. Tepebaşı’nı farklı galibiyete taşıyan golleri, Rezvan Özsakallı 2, Ahmet Çelik ve Gürkan Akkuş attı. Tepebaşı, bu galibiyetle ilk haftanın lideri oldu.

