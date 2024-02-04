Tepe'de kazanan Gönyeli

Stadyum: Gönyeli Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Arif Malek, Buse Bağrıkara
Gönyeli: Ali Faruk, Malik, Mehmet Akif, Mustafa Hacı, Kahraman, Ahmet Eser, Metin, Cevdet, İbrahim Kaba, İlyas
Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Uğur, Ali Tüfekçi, Ümit, Salih Zencirkıran, Osman, Bayram, Furkan, Erdem
Goller: 8.Dk Mustafa Hacı,84.Dk İlyas (Gönyeli) -29.Dk Erhan (Düzkaya)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 17. hafta maçında Gönyeli, Düzkaya’yı konuk etti.
Gönyeli Stadı’nda oynanan ve Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. Maça hızlı başlayan Gönyeli, savunmadan ileriye çıkan Mustafa Hacı’nın kafa golüyle 1 – 0 öne geçti. Golden sonra baskı kuran Düzkaya, Erhan Kendirci’nin golüyle ilk devreyi 1 – 1 berabere tamamladı. İkinci devrede de oyun çekişmeli geçerken, son bölümde Gönyeli, baskıyı artırdı. 86’da İlyas Yılmaz’ın golüyle maçı 2 – 1 kazandı.
Foto: Gökhan KUZU
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