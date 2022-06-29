banner762
banner815
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
25 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
19 0
 
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
44 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
25 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
24 0
Doyasıya bir eğlence yaşandı
Doyasıya bir eğlence yaşandı
70 0
"Hiç ders almıyoruz"
41 0
banner797
banner854

Tecrübeli savunmacı Kaymaklı’da

banner476

banner825
Tecrübeli savunmacı Kaymaklı’da
Necati Külahlılar
AKSA Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, bir süre önce anlaşma sağladığı Serhan Önet’i resmi olarak renklerine bağladı.
Teknik adam olarak Serkan Önet’in takımın başına getirildikten sonra kardeşi Serhan Önet’i de hem teknik heyet hem de oyuncu olarak kadrosuna katan yeşil siyahlı ekip, deneyimli oyuncuya dün yönetim kurulu üyesi Mustafa Dağaşaner eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda imza attırdı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.