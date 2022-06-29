Tecrübeli savunmacı Kaymaklı’da

Necati Külahlılar

AKSA Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, bir süre önce anlaşma sağladığı Serhan Önet’i resmi olarak renklerine bağladı.

Teknik adam olarak Serkan Önet’in takımın başına getirildikten sonra kardeşi Serhan Önet’i de hem teknik heyet hem de oyuncu olarak kadrosuna katan yeşil siyahlı ekip, deneyimli oyuncuya dün yönetim kurulu üyesi Mustafa Dağaşaner eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda imza attırdı.

