Tatlısu, Mehmet Aşık’a emanet

İktisatbank BTM 1. Lige istediği gibi başlayamayan ve henüz ligde puanla tanışamayan BTM 1 Lig Beyaz gruptaki Girne temsilcisi Tatlısu, antrenör değişikliğine gitti.
Tatlısu takımında görevden ayrılan Recep Perçinkardeşler yerine tecrübeli antrenörlerden Mehmet Aşık takımın başına getirildi.
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