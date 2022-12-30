Tatlısu, Mehmet Aşık’a emanet

İktisatbank BTM 1. Lige istediği gibi başlayamayan ve henüz ligde puanla tanışamayan BTM 1 Lig Beyaz gruptaki Girne temsilcisi Tatlısu, antrenör değişikliğine gitti.

Tatlısu takımında görevden ayrılan Recep Perçinkardeşler yerine tecrübeli antrenörlerden Mehmet Aşık takımın başına getirildi.



