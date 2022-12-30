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Esentepe, Mormenekşe’den mutlu döndü

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Aksa Birinci ligde Esentepe deplasmanda karşılaştığı Mormenekşe’yi 2-0 yenmeyi başardı

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Esentepe, Mormenekşe’den mutlu döndü
Stad: Mormenekşe Cemal Balses 
Hakemler: Emre Öztaşlı, Cenk Aras Özfuttu, Hasan Baldan 
Mormenekşe: Hasan Bilal, Fetin, Sami Ergazi, Aziz, İrfan, Oytun, Tugay, Mehmetali, Sami Tünsay, Ahmet Can, Mustafa Oğur 
Esentepe: Tuğrul, Nersin, Emre, Emek, Deniz Kibar, Salih, Ege Can, İlyas, Kağan, Semih, Devran 
Goller: Ege Can-25, Deniz Kibar-90+2(Esentepe)
 
Aksa Birinci lig 15. Hafta maçında Esentepe deplasmanda karşılaştığı Mormenekşe’yi 2-0 yenmeyi başardı. 
Goller ilk devrede Ege Can ve maçın son dakikasında bu sezonun golcü ismi Deniz Kibar’dan geldi. 
Esentepe bu galibiyetle ilk devreyi 23 puanla altıncı sırada tamamladı. Mormenekşe ise 20 puanla onuncu sırada yer aldı. 
 
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