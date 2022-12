Esentepe, Mormenekşe’den mutlu döndü

Aksa Birinci ligde Esentepe deplasmanda karşılaştığı Mormenekşe’yi 2-0 yenmeyi başardı

Stad: Mormenekşe Cemal Balses

Hakemler: Emre Öztaşlı, Cenk Aras Özfuttu, Hasan Baldan

Mormenekşe: Hasan Bilal, Fetin, Sami Ergazi, Aziz, İrfan, Oytun, Tugay, Mehmetali, Sami Tünsay, Ahmet Can, Mustafa Oğur

Esentepe: Tuğrul, Nersin, Emre, Emek, Deniz Kibar, Salih, Ege Can, İlyas, Kağan, Semih, Devran

Goller: Ege Can-25, Deniz Kibar-90+2(Esentepe)



Aksa Birinci lig 15. Hafta maçında Esentepe deplasmanda karşılaştığı Mormenekşe’yi 2-0 yenmeyi başardı.

Goller ilk devrede Ege Can ve maçın son dakikasında bu sezonun golcü ismi Deniz Kibar’dan geldi.

Esentepe bu galibiyetle ilk devreyi 23 puanla altıncı sırada tamamladı. Mormenekşe ise 20 puanla onuncu sırada yer aldı.