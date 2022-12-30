Esentepe, Mormenekşe’den mutlu döndü

Stad: Mormenekşe Cemal Balses
Hakemler: Emre Öztaşlı, Cenk Aras Özfuttu, Hasan Baldan
Mormenekşe: Hasan Bilal, Fetin, Sami Ergazi, Aziz, İrfan, Oytun, Tugay, Mehmetali, Sami Tünsay, Ahmet Can, Mustafa Oğur
Esentepe: Tuğrul, Nersin, Emre, Emek, Deniz Kibar, Salih, Ege Can, İlyas, Kağan, Semih, Devran
Goller: Ege Can-25, Deniz Kibar-90+2(Esentepe)
Aksa Birinci lig 15. Hafta maçında Esentepe deplasmanda karşılaştığı Mormenekşe’yi 2-0 yenmeyi başardı.
Goller ilk devrede Ege Can ve maçın son dakikasında bu sezonun golcü ismi Deniz Kibar’dan geldi.
Esentepe bu galibiyetle ilk devreyi 23 puanla altıncı sırada tamamladı. Mormenekşe ise 20 puanla onuncu sırada yer aldı.
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