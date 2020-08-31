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Talat’ın 450 günlük hasreti bitti

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Talat’ın 450 günlük hasreti bitti
BTM İkinci Lig kulüplerinden Mutluyaka’da forma giyen ve bonservisi Yeni Boğaziçi’nde forma giyen Talat Nurtunç, 450 gün sonra ilk 11’de forma giyip, 90 dakika oyunda kalmanın mutluluğunu yaşadı.
Askerlik görevi sonrasında dizinden ağır sakatlık geçiren Talat, Osman Mehmet Ergün Stadında oynanan Mutluyaka – Pile maçında, antrenör Ali Yurdal tarafından 90 dakika oyunda tutulurken, başarılı bir performans sergiledi.
 
 
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