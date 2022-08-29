Tahkim Kurulu’ndan Yasin’e ret

Mağusa Türk Gücü futbolcusu Yasin Kurt’un serbest transfer hakkı için Federasyona yaptığı dilekçenin reddedilmesi sonrasında başvurduğu Tahkim Kurulu dava ile ilgili kararını açıkladı.

Avukat Salih Irkad başkanlığında toplanan Tahkim Kurulu Yasin Kurt’un yaptığı serbest transfer hakkı kazandığı ile ilgili başvurusunu oybirliğiyle reddetti.

Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kurul, TK-2/2022 - 2023 sayılı ve 29/7/2022 tarihli başvuruyu inceledikten ve tarafların şahadetini ve taraf avukatlarının hitaplarını ve iddialarını değerlendirdikten sonra, kurulumuza yapılan Yasin Kurt isimli futbolcunun Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatı uyarınca Serbest Transfer Hakkı kazandığına yönelik yapılan başvurunun oybirliği ile reddedilmesi hususunda karar almıştır.

