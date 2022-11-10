Tahkim Kurulu’ndan hakem ve gözlemcilere uyarı

Tahkim Kurulu kararlarını açıklarken, hakem raporları ile maç görüntüleri arasında tutarsızlık olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle Disiplin Kurulu’nun kasıtlı olmasa bile yanıltıldığına vurgu yapıp birçok cezada indirime gitti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim KuruluAv. Salih Irkad başkanlığında toplandı.Tahkim Kurulu aldığı kararları açıklarken birçok cezada indirime gitti. Kurul yaptığı açıklamada hakem raporları ile maç görüntüleri arasında tutarsızlık olduğunu ve hakem raporları çerçevesinde Disiplin Talimatını uygulayan Disiplin Kurulu’nun kasıtlı olmasa bile yanıltıldığını belirtti. Kurul, çoğu zaman maç görüntülerini izlemeyen Disiplin Kurulu’nun ihlal yapan oyunculara daha ağır ceza vermek durumunda kaldığını, bundan dolayı hakem ve gözlemci raporlarının kaleme alınırken daha dikkatli olunması ve saha içerisinde meydana gelen olayları abartılmadan, yalın haliyle kaleme alınmasının önemine dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ CEZALAR İNDİRİLDİ

Tahkim Kurulu, kendilerine gelen birçok maçın görüntülerini inceleyerek çoğu cezada indirime gitti.

Kurul, Yalova ile Baf Ülkü Yurdu arasında Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Birinci Lig 6. hafta karşılaşmaları ile ilgili aldığı kararları açıkladı. Kurul, disiplin raporu düzenlenmeyen Yalova futbolcusu Selçuk Dilik’e 2 maç men cezası verilmesini uygun bulduğunu açıkladı.

Aynı maçta daha önce 6 maç ceza verilen Yalova futbolcusu Hasip Uluhan’ın cezasını 3 maça indiren kurul, yine Yalova’dan 6 maç ceza alan Yasin Bitik’in de cezasını 2 maça düşürdü.

Kurul ayrıca İncirli ile Mormenekşe arasında oynanan Birinci Lig 6. hafta karşılaşmasının sonunda çıkan saha olaylarını da değerlendirirken 4 resmi müsabakadan men cezası verilen Fatih Karabulut’un cezasını 2 maça düşürdü. Kurul ayrıca Mormenekşe ile Ünimar Maraş arasında oynanan Birinci Lig maçında 3 maç ceza alan Mormenekşe futbolcusu Oytun Çorba’nın cezasını da 2 maça düşürdü.

TAHKİM KURULU’NDAN HAKEM VE GÖZLEMCİLERE UYARI

Yapılan açıklamanın son bölümünde raporların daha dikkatli ve yalın olarak kaleme alınması şu ifadelerle duyuruldu.

“Kurulumuz son haftalarda meydana gelen saha olayları neticesinde kaleme alınan disiplin raporlarını ve ilgili maç görüntülerini incelediğinde hakem raporları ile maç görüntüleri arasında bir tutarsızlık olduğu ve yalnızca Hakem raporlarını tetkik ve tezekkür ederek Disiplin talimatlarını uygulayan KTFF Disiplin Kurulunun kasıtlı olmasa bile yanıltıldığını ve bu durumun maç görüntülerini çoğu zaman izleme fırsatı bulmayan KTFF Disiplin Kurulu’nun disiplin ihlali yapan futbolculara daha ağır cezalar vermesine sebep olduğunu değerlendirmekteyiz, bu cihetle hakem ve gözlemci raporlarının kaleme alınırken daha dikkatli olunması ve saha içerisinde meydana gelen olayları abartılmadan ve yalın haliyle ifade edilip kaleme alınmasının önemine dikkat çekmek isteriz.”

