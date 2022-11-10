Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5-6 Kasım 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: RifatKanıöz (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK), Barın Bozak (Pera L. Gençler Birliği SK), Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı TSK), Malik Yakubu (Göçmenköy İYSK), Barın Ertay (Küçük Kaymaklı TSK),

3 Maç: Burhan Özalemdar (Mesarya SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Selçuk Amcaoğlu (Gönyeli SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

İsmail Tırlık (Yonpaş Dumlupınar TSK), Mehmet Dulkadir (M. HacıaliYılmazköy SK), Osman Turgut (Hamitköy ŞHSK), Ali Moafi (Pera L. Gençler Birliği SK)

