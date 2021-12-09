Ilgaz, Cimnastik Federasyonu eğitim biriminde görevde

KKTC Cimnastik Federasyonu federasyona bağlı antrenör, hakem ve sporcuların gelişimine daha fazla katkı koyma adına eğitim birimine takviye yaptı.
KKTC Cimnastik Federasyonu eğitim birimini geliştirme adına Eğitim Komitesi başkan yardımcılığına Leyla Ilgaz getirildi. Konu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak sporumuzu daha ileriye taşıyabilmek için çocuklarımızın,antrenörlerimizin ve hakemlerimizin gelişimini ilerletebilmek, profesyonel eğitimlerimizi uluslararası alanlara taşıyabilmek adına Cimnastik Federasyonu kadrosunu geliştirmeye devam ediyoruz.
Buna bağlı olarak Cimnastik Federasyonu Eğitim Komitesi başkan yardımcılığına Leyla Ilgaz getirildi. Leyla Ilgaz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi BESYO’dan mezun olup, aynı zamanda Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.
Cimnastik Federasyonu yönetimi olarak Leyla Ilgaz’a üstlenmiş olduğu özel görev için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.”
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