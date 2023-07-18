Süper Lig'de fikstür çekildi

Trendyol Süper Lig'de 11 Ağustos'ta başlayıp 19 Mayıs 2024'te sona erecek 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.
Süper Lig’in ilk büyük kapışması 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında yaşanacak.
Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:
Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun derbi haftaları
Süper Lig'in yeni sezonunda derbilerin oynanacağı haftalar belli oldu.
Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:
2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor
5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş
11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray