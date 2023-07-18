Süper Lig'de fikstür çekildi

Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. Buna göre; 2023 - 2024 sezonunun açılışı 11 Ağustos Cuma günü yapılacak

Trendyol Süper Lig'de 11 Ağustos'ta başlayıp 19 Mayıs 2024'te sona erecek 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.

Süper Lig’in ilk büyük kapışması 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında yaşanacak.

Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun derbi haftaları



Süper Lig'in yeni sezonunda derbilerin oynanacağı haftalar belli oldu.

Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:

2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray