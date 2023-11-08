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Süper Kupa belirsizliği

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Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin divan kurulu toplantılarında Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması kararı çıktı. TFF son açıklamasında ise organizasyonun Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu

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Süper Kupa belirsizliği
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Türk futbolunda Süper Kupa finalinin nerede oynanacağı konusunda belirsizlik sürüyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri karşılaşmanın Türkiye'de oynanmasından yana karar alırken Türkiye Futbol Federasyonu ise organizasyonun Suudi Arabistan'da yapılacağını açıklamıştı.
TFF'den konuyla ilgili yapılan son açıklamada ''2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır.'' ifadelerine yer verilmişti.
Federasyonun bu açıklamasından sonra Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri gerçekleştirilen divan kurulu toplantılarından Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması yönünde karar aldı.
Fenerbahçe Kulübü cumartesi günü düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmaması yönündeki önergeyi kabul etmişti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Süper Kupa'nın, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık" açıklamasını yaptı.
 
 
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