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Süper heyecan sürüyor

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Futbolda AKSA Süper Ligde ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak olan 4 maçla başlayacak

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Süper heyecan sürüyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Süper Ligde ikinci hafta heyecanı bugün başlayacak. İkinci hafta programını ve maçları yönetecek hakemler de belirlendi.
Haftanın maçı olan Orhan Dural Stadındaki Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü maçını Fehim Dayı yönetecek. Lider Hamitköy’ün , Doğan Türk Birliği’ni konuk edeceği maçı ise Kerem Eran yönetecek.
İkinci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
25/09/2021 Cumartesi, Saat:16:30
Cihangir Stadı: Cihangir – Gönyeli, Osman Özpaşa
Atatürk Stadı :Göçmenköy – Binatlı, Turgay Misk
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Girne Halk Evi, Mustafa Öztugay         Saat 19:00:   
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol – Mesarya, Mehmet Sezener
26/09/2021, Pazar, Saat 16:30
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğan Türk Birliği, Kerem Eran
Orhan Dural Stadı:      Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü, Fehim Dayı
Lefke 16 Ağustos Stadı :   Lefke – Küçük Kaymaklı, Ali Özer
27/09/2021  Pazartesi,Saat:19:00:   
Güzelyurt Üner  Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu –Yenicami, Serkan Şimşek


 
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