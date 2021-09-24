Süper heyecan sürüyor

Futbolda AKSA Süper Ligde ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak olan 4 maçla başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Süper Ligde ikinci hafta heyecanı bugün başlayacak. İkinci hafta programını ve maçları yönetecek hakemler de belirlendi.

Haftanın maçı olan Orhan Dural Stadındaki Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü maçını Fehim Dayı yönetecek. Lider Hamitköy’ün , Doğan Türk Birliği’ni konuk edeceği maçı ise Kerem Eran yönetecek.

İkinci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25/09/2021 Cumartesi, Saat:16:30

Cihangir Stadı: Cihangir – Gönyeli, Osman Özpaşa

Atatürk Stadı :Göçmenköy – Binatlı, Turgay Misk

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Girne Halk Evi, Mustafa Öztugay Saat 19:00:

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol – Mesarya, Mehmet Sezener

26/09/2021, Pazar, Saat 16:30

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğan Türk Birliği, Kerem Eran

Orhan Dural Stadı: Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü, Fehim Dayı

Lefke 16 Ağustos Stadı : Lefke – Küçük Kaymaklı, Ali Özer

27/09/2021 Pazartesi,Saat:19:00:

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu –Yenicami, Serkan Şimşek





