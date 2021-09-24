Denktaş, Eleftheria Meydanı'ndan start aldı

49. Uluslararası Kıbrıs Rallisi, 8 ülkeden 32 ekibin katılımıyla, Lefkoşa 'dakiEleftheria Meydanı'ndan verilen seremonikstartlabaşladı.

Kıbrıs’ın ev sahipliği yaptığı en prestijli uluslararası spor etkinliği olan 49. Uluslararası Kıbrıs Rallisinde yarışacak olan tek ekibimiz olan Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi de start alan ekipler arasında yer aldılar. Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi, 15 kapı numaralı, Hyundai R5 İ20 arabaları ile yarışacaklar.



