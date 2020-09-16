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Süleyman’ın şanssızlığı

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Süleyman’ın şanssızlığı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 10. hafta maçları ile grup maçları tamamlandı.
BTM İkinci Lig Beşinci Grupta Göçmenköy Stadında oynanan ve Ömer Doğru’nun yönettiği maçta Pınarbaşı – Alayköy maçında Pınarbaşı futbolcusu Süleyman Konyalıoğlu, büyük şanssızlık yaşadı.
Süleyman Konyalıoğlu, maçın son bölümünde rakip defans futbolcusu ile havada çarpıştı. Çarpışma sırasında burnu kırılanSüleyman, daha sonra baygınlık geçirdi.
Ambulansın kısa sürede sahaya gelmesi ile ilk müdahalesi sahadaki sağlıkçı tarafından yapılan Süleyman, hastaneye kaldırıldı.
 
 
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