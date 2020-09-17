Yoğun sise dikkat

Dikkat, İskele-Lefkoşa anayolu üzerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Polisten yapılan duyuruya göre, İskele - Lefkosa Anayolu üzerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı. Bu yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.