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Yoğun sise dikkat

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Yoğun sise dikkat
Dikkat, İskele-Lefkoşa anayolu üzerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Polisten yapılan duyuruya göre, İskele - Lefkosa Anayolu üzerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı. Bu yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
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