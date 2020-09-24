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Denktaş, motor sporları derneklerinin başkanlarıyla buluştu

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Denktaş, motor sporları derneklerinin başkanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, ülkemizdeki motor sporları derneklerinin başkanlarıyla bir araya geldi.
Eski bir rallici olan Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu başkanı TiginKişmir, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği başkanı Burçin Aliusta, Kuzey KıbrısKlasik ve Spor Otomobil Derneği başkanı Semavi Aşık, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu başkanı İbrahim Önderol ile bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunurken, sorunlarını dinledi.
 
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