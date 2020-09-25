Stad telleri devriliyor

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Görneç’in maçlarını oynadığı 3 Şehitler Stadının direkleri ve telleri bakım istiyor.

Zaman içerisinde özelliğini yiten direkler yan yatırken, tehlike saçmaya başladı. Yedek kulübelerinin arkasındaki bölümde bulunan bölgede yan yatan tellerin sağladığı açıklıktan stad içerisine giriş de mümkün hale geldi. BTM maçlarının da oynandığı stadın tellerinin bakımdan geçirilmesibekleniyor.

