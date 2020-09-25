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Türkmenköy’e, Türkiye’den destek

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Türkmenköy’e, Türkiye’den destek
Necati KÜLAHLILAR
Türkiye Cumhuriyeti Kütahya milletvekili ve ülkemizin çok değerli yatırımcılarından Sn.Ahmet Erbaş kulübümüze ziyarette bulundu.
Gerçekleşen ziyarette, Türkmenköy'lü üç gencimizeAkdeniz Karpaz Üniversitesinde tam burslu eğitim sağlamak istediğini vet esislerimize araç-gereç yardımı konusunda destek sağlayacağını belirtti. SayınAhmet Erbaş'a en içten teşekkürlerimizi sunarız.”
 
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