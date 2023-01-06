Aksa Liglerinde cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 28-29 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONEL

Biray Deliceırmak (Gönyeli SK) 1 Maç

Ramadan Ulupınar (Göçmenköy İYSK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Yasin Açıkel (Yenicami), Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı), Ahmet Sönmez (Doğan Türk Birliği), İlyas Niyazi (Esentepe), Mikail Sivri (Cihangir). Saadettin Özinançlı (M. HacıaliYılmazköy), Serhat Deste (Hamitköy), Billy Michael (Doğan Türk Birliği), Yağız Küçük (M. HacıaliYılmazköy SK)



