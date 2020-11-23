"Sorumlu Sağlık Bakanlığı’dır"

Hüseyin Karavezirler açıklamalarda bulunurken, “Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanına yazılı metin vermesine rağmen, ona geri dönüş olmadı. Bekleyişin sorumlusu Sağlık Bakanlığı’dır. Sağlık Bakanlığı açıklama yapmadığı sürece her şey havada kalır.” ifadelerini kullandı

Cihangir Spor Kulübü başkanı Hüseyin Karavezirler, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Vizyon Futbol programında açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Kıral’ın sunduğu programda Hüseyin Karavezirler, şu açıklamayı yaptı:

Kulüp başkanları olarak biz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı olarak Hasan Sertoğlu’na, 32 kulübü en iyi sen temsil edersin, diyerek yetki verdik.

O da Sağlık Bakanı ile görüşmesine ve yazılı metin vermesine rağmen, ne Sağlık Bakanlığından ne de Üst Kuruldan ona geri dönüş olmadı.

Sağlık Bakanlığının karar vermesi bu kadar zor olmamalıdır. Hasan Sertoğlu da yazılı cevap olmadan adım atamam dedi. Bu bekleyişin nedeni, sorumlusu Sağlık Bakanlığı’dır. Sağlık Bakanlığı açıklama yapmadığı sürece her şey havada kalır.

Tepkimiz de Sağlık Bakanı olmalıydı. Ancak tepki Sağlık Bakanı değil de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna gösterildi. Sağlık Bakanlığı resmi yazı vermekten kaçınıyor.

Benim futbolcularım eyleme katılmadığı için açıklamayı da üzerlerine almadı. Katılmadılar çünkü adres ve doğru üslup kullanılmadı. en doğru yere en yanlış üslupla giderek bizi felaketi eşiğine getirdiler. Açıklamayı üzerlerine alanlar yanlış yaptıklarının farkındadırlar. Doğru şekilde eylem olursa Cihangir Spor Kulübü tüm unsurlarıyla en önde yürür.

Ben sezonun başlaması için kulüp başkanları arasında en heyecanlısıyım ve başlamasını en çok isteyen başkanım.”

