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Sivasspor'un serisi 17 maça çıktı

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Süper Lig’in 40. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti

Sivasspor'un serisi 17 maça çıktı

Süper Lig’in 40. haftasında sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 17. beraberliğine imza attı.

Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 59’a yükseltti.

Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı takım, bugün sahasında Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 17 maça çıkarttı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 9 galibiyet ve 8 beraberlikle 35 puan elde etti.
Sivasspor ayrıca bu sezon 50 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.

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