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Sivasspor'a Kasımpaşa çelmesi

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Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu

Sivasspor'a Kasımpaşa çelmesi
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Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Mücadelenin 6. dakikasında Hajradinovic ile öne geçen Kasımpaşa 17. dakikada Aytaç Kara ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Kasımpaşa karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla 7. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 25'e çıkardı. Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanda kaldı.
 
 
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