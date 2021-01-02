Sivas'ta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. 4 golü çıktığı nefes kesen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. 17. dakikada Denizlispor Rodallega ile öne geçti. Gradel'in 26. dakikada penaltıdan attığı gol ile eşitliği yakalayan Sivasspor ilk yarının uzatma anlarında Fajr'ın attığı gol ile devreye 2-1 önde girmeyi başardı. Nefes kesen maçın son anlarında Denizlispor 90+3. dakikada Mesanovic'in attığı gol ile eşitliği sağladı ve taraflar sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 18'e yükselten Sivasspor ligde 14. sırada yer alırken Denizlispor ise 13 puanla 18. sırada yer aldı.



