Hataylı, Yunusemrespor takımı lige katılacak

Niyazi ERGÜLEN
Temsilcimiz Ahmet Hatay’ın da formasını giydiği Eskişehir ekibi Yunusemrespor, Haziran’ın ilk haftası başlayacak Türkiye Bölgesel Amatör Ligine (BAL)katılma kararı aldı. Antrenmanlarını sürdüren ve hazırlık turnuvalarıyla lige hazırlanan Yunusemrespor, Türkiye Bölgesel Amatör Ligine şampiyonluk hedefiyle girecek. Bu arada Yunusemresporfutbolcuları, lige katılma kararı almasından dolayı Yunusemresporkulüp başkanı Osman Taş’aortak bir teşekkür mesajı gönderdiler.
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