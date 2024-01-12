Sinan Öğüt, yuvaya döndü

Ara transfer döneminde takımlar kadrolarına takviyelere devam ediyor.

Pera Larnaka Gençler Birliği defansınaMağusa Türk Gücü'nden Sinan Öğüt'ü kattı. Daha önce kırmızı siyahlı formayı giyen Sinan'ın transferi kiralık olarak gerçekleşti.

