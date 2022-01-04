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SFC 1461 Trabzonspor'da Köksal dönemi

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SFC 1461 Trabzonspor'da Köksal dönemi
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Dün ani bir kararla Vural Köseoğlu ile yol ayırımına giden BTM İktisatbank Kırmızı grubun iddialı takımlarından SFC 1461 Trabzonspor yeni antrenörünü belirledi.
Kulüp lokalinde az önce Kulübün isim sponsoru Rifat Berkel ve SFC koordinatörü Birol Şöför’ün de katıldığı toplantı sonucunda Başkan Tayfun Köksal, Teknik Direktör Lütfi Köksal ile her konuda anlaşarak takımı ona emanet ettiklerini açıkladı.
 
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