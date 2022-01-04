Güzelyurt'ta bazı bölgelere iki buçuk saat elektrik verilemeyecek

Güzelyurt’ta bazı bölgelerine, yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yaklaşık iki buçuk saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “Yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında; Akçay Zümrütköy anayolu üzeri, Akçay Bostancı yolu, Saruhan restorant ve civarına elektrik verilemeyecektir” denildi.
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