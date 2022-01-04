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Güzelyurt'ta bazı bölgelere iki buçuk saat elektrik verilemeyecek

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Güzelyurt'ta bazı bölgelere iki buçuk saat elektrik verilemeyecek
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Güzelyurt’ta bazı bölgelerine, yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yaklaşık iki buçuk saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “Yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında; Akçay Zümrütköy anayolu üzeri, Akçay Bostancı yolu, Saruhan restorant ve civarına elektrik verilemeyecektir” denildi.
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