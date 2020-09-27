Sessiz derbi

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı

Stat: Türk Telekom



Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 89 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 70 Babel), Arda Turan (Dk. 70 Etebo), Falcao (Dk. 71 Diagne)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan (Dk. 87 Mert Hakan Yandaş), Deniz Türüç (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 65 Samatta), Valencia



Türk Telekom Stadı'nda koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan derbide taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray ligde puanını 7'ye, Fenerbahçe ise 5'e yükseltti.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

7. dakikada Linnes'in yerden pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada Elabdellaoui'nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Arda Turan'ın kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Linnes sert vurdu, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Thiam'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Deniz Türüç sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada Lemos'un uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında topla ceza alanına çaprazdan giren Arda Turan'ın önünü boşalttığı anda sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır, Lemos'a da çarpan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel, bekletmeden ceza alanı içinde Emre Kılınç'ı gördü. Bu oyuncunun dönerek yerden şutunda kaleci Altay Bayındır yine iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

