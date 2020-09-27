Beşiktaş, Konya’da dağıldı

Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 4-1 kazandı ve ligde ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.
Beşiktaş ise geçen hafta Antalyaspor beraberliğiniin ardından Konya'da üç puan bırakarak ligde 4 puanda kaldı.
Maçın 28. dakikasında Levan Shengelia ile öne geçen Konyaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 63. dakikasında Konyaspor Artem Kravets ile durumu 2-0'a getirdi. 78. dakikada Vida'nın büyük hatasını iyi değerlendiren Konyaspor takımı Levan Shengelia ile durumu 3-0'a getirdi.
84. dakikada penaltı kazanan Konyaspor'da Kravets topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0'a getirdi. Maçın son dakikalarında Gökhan Töre attığı gol ile maçın sonucunu belirledi. Karşılaşmayı Konyaspor 4-1 kazandı
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