Sertoğlu: “Ülke gençliği uluslararası alanda mücadele edemeyen tek ülke biziz”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la İlgili Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'i kabulünde konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu, dışa açılımla ilgili olarak her kapıyı zorladıklarını ifade ederek, ülke gençliği uluslararası alanda mücadele edemeyen tek ülkenin kendileri olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la İlgili Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “KTFF’yi siyaset üstü tutuyoruz. Gençlerin yanında duran, gençlere uygulanan izolasyonları kaldırmak için mücadele veren kim varsa biz onun yanındayız.”dedi.

Sertoğlu: “Bu küçük ülkede futbol çok büyük bir tutkudur”

Başkan Sertoğlu, bu küçük ülkede futbolun çok büyük bir tutku olduğunu ifade ederek, tüm emek verenlerle birlikte bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşunun KTFF olduğunun altını çizdi.

“Gençlerin yanında duran kim varsa biz onun yanındayız”

KTFF olarak futbola çok ciddi seviyede destek sağladıklarını kaydeden Sertoğlu, her köyde bir futbol takımı olmasının hedefleri arasında olduğunu ve bunu büyük ölçüde başardıklarını söyledi. Sertoğlu burasının bir futbol fabrikası gibi olduğunu ve futbolun ülkede devasa bir organizasyon haline geldiğini belirtti. KTFF’yi her koşulda siyasetten uzak ve siyaset üzeri tuttuklarına vurgu yapan Sertoğlu, “Her koşulda gençlerin yanında duran, gençlere uygulanan uluslararası izolasyonları kaldırmak için mücadele eden kim varsa, biz onun yanındayız.”diye konuştu.



“Ülke gençliği uluslararası alanda mücadele edemeyen tek ülke biziz”

Başkan Sertoğlu, dışa açılımla ilgili olarak her kapıyı zorladıklarını ifade ederek, ülke gençliği uluslararası alanda mücadele edemeyen tek ülkenin kendileri olduğunu söyledi. “Siyasi sorunlardan dolayı adeta rehin alındık” sözlerini kullanan Sertoğlu, “Maalesef bunun içerisinde Avrupa Birliği (AB) de var Birleşmiş Milletler (BM) de. Bu konudaki mağduriyetimiz ve uğradığımız insanlık dışı muamele ile ilgili uluslararası hiçbir siyasi yapı kılını dahi kıpırdatmıyor.”dedi.

Annan Planı dönemi de dâhil kandırılan tarafın hep Kıbrıslı Türkler olduğunu ifade eden Sertoğlu, “Bu konuda AB de, BM de haksız spor ambargolarının aşılması için hiç yardımcı olmadı. UEFA ve FIFA da yaşadığımız sorunlara rağmen sporun, futbolun ve futbolcuların yanında durmadı.”sözlerini kullandı.

“Türk ve Rum gençler maç bile yapamazken liderler halklarına barışı nasıl götürecek?”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Holguin’e yönelik olarak, “En basit şekilde anlaşılması için altını çiziyorum. Lütfen görüştüğünüz zaman, hem Sayın Ersin Tatar’a hem de Sayın Nikos Hristodulidis’e sorun: 13-15 yaşındaki Türk ve Rum gençler bir arada maç bile yapamazken, halklarına barışı nasıl götürecekler bize söylesinler. Biz güven artırıcı önlemler kapsamında sporun birleştirici gücünün de kullanılmasını istiyoruz.”dedi.

“Neden sadece KKTC vatandaşları futbol oynayamıyor?”

Başkan Sertoğlu sözlerinin sonunda, “Özel turnuvalar da dâhil çocuklarımızın organizasyonlara katılımı engelleniyor. Bu da bizi kahrediyor. Sizlerden en üst düzeyde yardımcı olmanızı istiyoruz. Dünyada birçok ülke siyasi sorun yaşarken, neden sadece KKTC vatandaşları futbol oynayamıyor?” sözlerini kullandı.

Başkan Sertoğlu ziyaretin sonunda Maria Angela Holguin Cuellar’a kendilerini ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve kendisine Kıbrıs’a özgü ipek kozasından yapılma anı plaketi takdim etti. Holguin ise KTFF Başkanı Sertoğlu ve ekibine misafirperverlikleri ve emekleri için teşekkür ederek, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Sertoğlu’na; Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Çerkez ile Muhittin Tolga Özsağlam, Eğitim Üst Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi ve KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan yer aldı.