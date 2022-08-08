Sertoğlu'ndan BTM 1.Lig'e terfi eden takımlara tebrik

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu dün oynanan İktisatbank BTM 2.Lig'deki final maçlarını kazanan Mevlevi, Kaplıca Karadeniz 61 ve Pile takımlarını kutladı.

Sertoğlu'nun mesajı şöyle:

2021-2022 Futbol Sezonu'nda erkekler kategorisindeki son ligimiz olan İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig dün akşam oynanan üç final karşılaşması ile sona erdi. Lefkoşa Atatürk Stadı, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı ve Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanan final karşılaşmalarını kazanan Mevlevi Spor Kulübü, Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü ve Pile Türk Spor Kulübü rakiplerini mağlup ederek zorlu geçen periyodu şampiyonlukla taçlandırdı ve adlarını İktisatbank BTM 1.Lig'e yazdırmayı başardı. Üç karşılaşmada da futbolseverlerin maçlara gösterdiği ilgi ve alaka bu ülkede futbolun ne kadar sevildiğinin bir göstergesidir. Zorlu şartlarda, kısıtlı bütçelerle ve sıcak havada ligimize renk katan ve bizi futbolsuz bırakmayan BTM 2.Lig'de mücadele eden 41 köy takımımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca finale kadar gelen ve bize güzel bir futbol akşamı yaşatan ancak rakiplerine mağlup olan Aslanköy Gençlik ve Spor Kulübü, SFC Boğaziçi Spor Kulübü ve Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü'nü de tebrik ederim. Final maçını kazanan takımlarımızı İktisatbank BTM 1.Lig'e çıktıkları için kutlar, yeni liglerinde başarılar dilerim.