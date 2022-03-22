Serkan Durmaz düdüğü astı

Futbol hakemi Serkan Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2000 yılında büyük heyecan ve istekle başladığı hakemlik görevini sonlandırma kararı aldığını belirtti. Durmaz’ın paylaşımı şu şekilde:

“2000 yılında büyük heyecan ve istekle başladığım, sayısız müsabakada görev yaptığım, bir parçası olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum hakemlik görevimi sonlandırmaya karar verdim.

Çok güzel insanlar tanıdım, çok güzel anılar biriktirdim.

Hakkım varsa herkese helal olsun. İstemeden birinin kalbini kırdıysam da hakkını helal etsin.

Her güzel başlangıcın mutlaka güzel de bir sonu vardır...

Saygılarımla…”

